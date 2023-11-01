Словарь Collins назвал главное слово 2023 года

В Британии назвали слово 2023 года
Составители британского словаря Collins English Dictionary назвали слово года. Им стал «искусственный интеллект» (ИИ). Этот термин описывает моделирование умственных функций человека посредством компьютерных программ.
«Мы знаем, что в этом году искусственному интеллекту уделялось большое внимание в том, как он развивался и быстро стал таким же повсеместным и внедренным в нашу жизнь, как электронная почта, потоковое вещание или любая другая некогда футуристическая, а теперь повседневная технология», – рассказал управляющий директор Collins Алекс Бикрофт.
Слово года определили с помощью анализа базы данных, в которой собрано более 20 млрд слов из различных письменных материалов. Анализировались сайты, газеты, журналы, книги и другие текстовые носители со всего мира, передает newdaynews.ru. Помимо текста анализировали речь на телевидении и радио.
Помимо «искусственного интеллекта» выделили еще несколько значимых слов в этом году. Это Nepo baby – термин, который описывает детей знаменитостей, добившихся успехов в той же отрасли, что и родители. Еще одно слово – Greedflation. Им обозначают компании, которые получили прибыль во время кризиса.