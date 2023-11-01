Словарь Collins назвал главное слово 2023 года

«Мы знаем, что в этом году искусственному интеллекту уделялось большое внимание в том, как он развивался и быстро стал таким же повсеместным и внедренным в нашу жизнь, как электронная почта, потоковое вещание или любая другая некогда футуристическая, а теперь повседневная технология», – рассказал управляющий директор Collins Алекс Бикрофт.