Космонавты отрабатывают на МКС 3D-печать из полимеров

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов во вторник отработали на борту станции технологию трехмерной печати из полимеров, сообщили в госкорпорации.

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"[Выполнен] эксперимент "3D-печать" (отработка аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в условиях космоса)", - говорится в отчете о деятельности космонавтов за 31 октября.

Отмечается, что экипаж российского сегмента станции также провел работы после выхода в открытый космос, выполненного на прошлой неделе.