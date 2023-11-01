Астронавты NASA впервые выйдут в открытый космос после российской утечки

Астронавты НАСА впервые выйдут в открытый космос после утечки на модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает американское космическое агентство.

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Выход астронавтов Жасмин Могбели и Лорал О'Хара из шлюза Quest должен начаться сегодня,1 ноября, в 15:05 по московскому времени и продлится примерно 6,5 часа.

Члены экипажа МКС должны будут взять пробы с внешней поверхности станции на предмет обнаружения способных существовать в вакууме микроорганизмов. Также астронавты демонтируют неисправный блок антенны и заменят одно из креплений солнечных батарей.

Ранее ТАСС со ссылкой на НАСА сообщал, что из-за российской утечки западные астронавты выйдут в открытый космос не ранее декабря.

Утечка теплоносителя на многоцелевом модуле «Наука» российского сегмента МКС прекратилась 11 октября.