Ученые предупредили о вреде мобильных телефонов для мозга

Ученые из Копенгагенского университета обнаружили, что использование мобильных телефонов может снизить концентрацию внимания. Об этом сообщает Health News.

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Джелле Брейнеберг, философ из Копенгагенского университета, объяснил, что благодаря смартфонам и интернету люди могут получать большое количество информации. Чтобы найти нужную статью или посмотреть видео, требуется несколько минут или секунд. Брейнеберг утверждает, что людям нравится «эффект новизны», однако потребление информации без глубокого погружения в предмет изучения и постоянные переключения с одной темы на другую могут утомить человеческий мозг.

Некоторые люди просматривают короткие видео в интернете и пролистывают социальные сети, чтобы расслабиться. Однако такая привычка может привести к ухудшению концентрации внимания — человек рискует стать рассеянным и менее работоспособным.