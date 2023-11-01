Жертвенные ямы со скелетами лошадей найдены в городе бронзового века в Китае

Археологам в Китае удалось обнаружить остатки обнесенного стеной города бронзового века, в котором когда-то располагались дворец, ров, кладбища, жертвенные ямы, гончарные мастерские и бронзолитейный завод. Об этом сообщает Livescience.com.

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Речь идет о древнем городе Яохэюань. Он располагался у подножия гор Люпань на северо-западе Китая.

Когда-то это был политический и культурный центр, который считался крупным в период Западной Чжоу (период китайской истории, приблизительно первая половина династии Чжоу, предшествовавший периоду Восточной Чжоу).

Исследователи нашли там шесть жертвенных ям, в которых находились скелеты 120 лошадей, среди них числятся останки нескольких жеребят.

По словам авторов исследования, жертвоприношения людей и животных были обычной практикой в Яохэюане, о чем свидетельствует обилие гробниц, содержащих останки разрозненных человеческих костей, лошадей, волов, коз, овец, кур, собак и кроликов, похороненных рядом с людьми.