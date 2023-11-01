Появились подробности о новом смартфоне Samsung Galaxy A15 5G

Ожидается, что Samsung Galaxy A15 5G появится на рынке в I квартале 2024 года.

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По слухам, устройство будет доступно в вариантах 4G и 5G в Европе. Версия 4G, работающая на чипсете Helio G99, уже была замечена в Geekbench. Предполагается, что модель 5G будет оснащена чипсетом Dimensity 6100+, работать на Android 13 и предложит варианты оперативной памяти 4 и 6 ГБ.

Устройство, как ожидается, будет иметь 6,5-дюймовый экран FullHD+ с частотой обновления 90 Гц. Хотя предыдущие слухи указывали на 6,4-дюймовый OLED-дисплей, не было ясно, относилось ли это к варианту 4G или 5G.

Что касается камер, то Galaxy A15 5G, как ожидается, будет оснащен основной камерой на 50 Мп с 10-кратным зумом, дополненной камерами «на поддержке» на 5 и 2 Мп. Для селфи и видеозвонков предполагается наличие фронтальной камеры на 13 Мп.

Ожидается, что 5G-версия смартфона предложит до 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1 ТБ и будет работать от аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт.