Alibaba представила мощную ИИ-модель с сотнями миллиардов параметров

Компания Alibaba, владелец популярной торговой платформы AliExpress, объявила о значительном обновлении своей модели искусственного интеллекта Tongyi Qianwen, сравнимой с GPT-4.

Обновление было представлено на ежегодной конференции подразделения облачных вычислений компании в Ханчжоу.

Новая версия Tongyi Qianwen 2.0 обладает сотнями миллиардов параметров, что делает ее одной из самых мощных ИИ-моделей в мире на сегодняшний день.

Компания также запустила серию из восьми отраслевых нейросетей, предназначенных для использования в сферах развлечений, финансов, здравоохранения и юриспруденции.

Председатель совета директоров Alibaba Джо Цай подчеркнул, что в настоящее время около половины всех крупномасштабных ИИ-моделей в Китае работают на платформе Alibaba Cloud.