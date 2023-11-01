Alibaba представила мощную ИИ-модель с сотнями миллиардов параметров

Компания-владелец AliExpress анонсировала собственный ИИ с «сотнями миллиардов параметров»
Компания Alibaba, владелец популярной торговой платформы AliExpress, объявила о значительном обновлении своей модели искусственного интеллекта Tongyi Qianwen, сравнимой с GPT-4.
Обновление было представлено на ежегодной конференции подразделения облачных вычислений компании в Ханчжоу.
Новая версия Tongyi Qianwen 2.0 обладает сотнями миллиардов параметров, что делает ее одной из самых мощных ИИ-моделей в мире на сегодняшний день.
Компания также запустила серию из восьми отраслевых нейросетей, предназначенных для использования в сферах развлечений, финансов, здравоохранения и юриспруденции.
Председатель совета директоров Alibaba Джо Цай подчеркнул, что в настоящее время около половины всех крупномасштабных ИИ-моделей в Китае работают на платформе Alibaba Cloud.
Этот шаг со стороны Alibaba демонстрирует усиление конкуренции в сфере искусственного интеллекта на китайском рынке. Напомним, что всего месяц назад китайский IT-гигант Tencent представил свою собственную крупномасштабную языковую модель Hunyuan с более чем 100 миллиардами параметров, которая, по утверждению разработчиков, превосходит модель OpenAI GPT-4 в обработке китайского языка.