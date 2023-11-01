В древнем затонувшем городе нашли изображение героя времен Троянской войны

Группа греческих археологов обнаружила изображение Аякса — древнего героя времен Троянской войны, сообщает издание Live Science. По его данным, оно хранилось в затонувшем здании, расположенном на острове Саламин к востоку от Афин. Специалисты считают, что возраст здания составляет примерно 1800 лет.

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Саламин — это родина греческого героя Аякса, отмечают ученые. По их словам, его изображение было нанесено на мраморную плитку, на которой также видна часть надписи. Помимо изображения Аякса, в руинах подводного города также обнаружили бронзовые монеты, пробки для амфор, фрагменты мраморных предметов и глиняные изделия. Представители Министерства культуры Греции отмечают, что руины Саламина полностью соответствуют описаниям, полученным из трудов путешественника и географа Павсания.