В Канаде чиновникам запретили пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»

Министерство финансов Канады внезапно запретило использование чиновниками по всей стране любых продуктов «Лаборатории Касперского». Запрещается и использование китайского мессенджера WeChat.

По мнению канадского Минфина, сервисы вызывают опасения для конфиденциальности и информационной безопасности канадских госслужащих, хотя доказательств компрометации данных приведено не было.

В «Лаборатории Касперского» выразили удивление решением Минфина Канады и разочарование из-за того, что никаких уведомлений на этот счёт компания не получала.