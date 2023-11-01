В Канаде чиновникам запретили пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
Министерство финансов Канады внезапно запретило использование чиновниками по всей стране любых продуктов «Лаборатории Касперского». Запрещается и использование китайского мессенджера WeChat.
По мнению канадского Минфина, сервисы вызывают опасения для конфиденциальности и информационной безопасности канадских госслужащих, хотя доказательств компрометации данных приведено не было.
В «Лаборатории Касперского» выразили удивление решением Минфина Канады и разочарование из-за того, что никаких уведомлений на этот счёт компания не получала.
Решение канадской стороны удивило и МИД Китая. В ведомстве подчеркнули, что никаких доказательств «вины» WeChat нет, а также призвали Минфин Канады соблюдать ключевые принципы рыночной торговли и конкуренции.
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