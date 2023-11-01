Спутниковый интернет Starlink стал доступен в Грузии

Спутниковый интернет Starlink компании SpaceX заработал в Грузии. Об этом сообщил основатель SpaceX Илон Маск.

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"Теперь Starlink доступен в Грузии", - написал Маск на своей странице в социальной сети X (ранее Твиттер).

Компания Starlink Georgia была зарегистрирована в конце июня 2022 года. В середине июля Комиссия по коммуникациям Грузии предоставила компании авторизацию для начала работы в республике.