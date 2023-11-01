Космические пираты могут появиться в ближайшие десять лет

В космосе в ближайшие десять лет могут объявиться пираты - речь идет о тех, кто сможет воровать или портить данные, передаваемые спутниками. Об этом РИА Новости заявил советник генерального директора компании "ЭКИПО", эксперт рынка Аэронет НТИ Вячеслав Темкин.

© Газета.Ru

"Конкуренция в космосе за 10 лет значительно вырастет. Это приведет к открытому конфликту интересов не компаний и корпораций, а стран. Появятся космические пираты, де-факто подконтрольные руководству этих стран. Помимо этого, количество космического мусора будет расти быстрее, чем его будут утилизировать", - заявил Темкин.

Космическое пиратство на первый порах будет заключаться в создании помех, выводе из строя аппаратуры и самих спутников, а также перехвате данных, искажении передаваемой информации или команд. Самой уязвимой к подобным действиям группой спутников являются аппараты, размещенные на низких орбитах, поэтому в будущем "головные" управляющие спутники стоит размещать выше.

В данный момент "низкий космос" - обобщенное понятие для большого диапазона высот над поверхностью Земли - освоен слабо, что, по мнению Темкина, дает возможность России занять лидирующую позицию в мире по его использованию.