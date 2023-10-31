Останки хищного динозавра нового вида нашли в России
В России нашли новый вид динозавра. В Кемеровской области опубликовали первые результаты исследования фрагмента скелета вымершей рептилии, передает Рустем Агишев.
На территории страны подобная находка первая. Ученые называют ее уникальной и даже считают, что исследуют новый вид.
«Мы видим, что это трубчатые кости, не такие как у человека. Внутри есть полость для костного мозга. Сегодня мы пытаемся помочь нашим коллегам-археологам продолжать делать такие большие открытия», – рассказал главный врач клинического консультативно-диагностического центра им. И. А. Колпинского Глеб Колпинский.
Части скелета динозавра нашли в горной породе в Кемеровской области. Камень весит более ста килограммов. Изучают находку ведущие ученые страны. Сейчас им предстоит проанализировать полученные снимки томографа.
«После того как монолит заезжает с костями в томограф, на выходе получается много отдельных рентгеновских снимков. Надо просмотреть в специальных программах, попробовать реконструировать – и то, что более плотное, чем окружающая порода, может быть костью», – пояснил палеонтолог Павел Скучас.
Уже сейчас понятно, что этот сибирский хищник жил в меловой период. Ученые надеются узнать больше о жизни вымершей рептилий, обитавших несколько десятков миллионов лет назад.
Ранее ученые присвоили научное название титанозавру, кости которого были найдены в египетской пустыне почти 50 лет назад. Он получил имя Igai semkhu, что в переводе с древнеегипетского означает «забытый владыка оазиса».