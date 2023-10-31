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Аккаунт «Хезболлы» в соцсети Х заблокировали

Социальная сеть X (бывшая Twitter) заблокировала аккаунт ливанского движения «Хезболла». Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

Аккаунт «Хезболлы» в соцсети Х заблокировали
© Lenta.ru

Обозреватель издания и бывший замдиректора по связям с общественностью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Михаэль Фройнд обратился к руководству соцсети, напомнив, что «Хезболла» признана в США иностранной террористической организацией.

«Почему их учетная запись разрешена?» — поинтересовался он.

Уточняется, что после этого стало известно о блокировке аккаунта. Причиной названо нарушение движением политики платформы в отношении угроз насилия.

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