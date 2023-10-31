Аккаунт «Хезболлы» в соцсети Х заблокировали

Социальная сеть X (бывшая Twitter) заблокировала аккаунт ливанского движения «Хезболла» . Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

Обозреватель издания и бывший замдиректора по связям с общественностью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Михаэль Фройнд обратился к руководству соцсети, напомнив, что «Хезболла» признана в США иностранной террористической организацией.