Аккаунт «Хезболлы» в соцсети Х заблокировали
Социальная сеть X (бывшая Twitter) заблокировала аккаунт ливанского движения «Хезболла». Об этом сообщает издание Jerusalem Post.
Обозреватель издания и бывший замдиректора по связям с общественностью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Михаэль Фройнд обратился к руководству соцсети, напомнив, что «Хезболла» признана в США иностранной террористической организацией.
«Почему их учетная запись разрешена?» — поинтересовался он.
Уточняется, что после этого стало известно о блокировке аккаунта. Причиной названо нарушение движением политики платформы в отношении угроз насилия.
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