Ученые: египетский Сфинкс мог частично появиться из-за эрозии

Группа ученых Нью-Йоркского университета в США заявила, что Большой сфинкс в Гизе мог частично появиться из-за эрозии. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на журнал Gallery of Fluid Motion.

«Наши результаты предлагают возможную историю происхождения того, как образования, подобные сфинксу, могут возникнуть в результате эрозии. Лабораторные эксперименты показали, что удивительно похожие на Сфинкса формы на самом деле могут возникать из материалов, разрушаемых быстрыми потоками», — рассказал руководитель исследования Лейф Ристоф.

Уточняется, что учёные смоделировали те условия, которые были во время постройки Большого сфинкса. Получившиеся результаты говорят о том, что первоначальную форму скульптуре мог предать быстрый египетский ветер, который долгие годы обдувал скальное образование. И только после этого древние египтяне доработали камень так, чтобы он стал похож на мифическое существо. Это предположение подтверждается наличием в Египте многочисленных ярдангов — древних скальных образований, чья форма удивительно похожа на Большого сфинкса.