Ученые: у людей осталось 6 лет, чтобы замедлить глобальное потепление

Британские ученые провели исследование и выяснили, что у людей осталось не более шести лет, чтобы сдержать глобальное потепление. В противном случае на Земле могут начаться необратимые последствия.

«Человечество может выделить еще около 250 гигатонн углекислого газа. После этого вероятность того, что потепление ускорится, составит более 50 %. При нынешних темпах критический рубеж будет достигнут уже к 2029 году», – говорится в исследовании.

Отмечается, что планета уже прогрелась на 1,1 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Далее могут начаться необратимые последствия – таяние вечной мерзлоты и полярных льдов. При этом ученые уверены, что 2023 год станет самым жарким в истории. Дело в том, что его глобальная средняя температура превысит установленный порог в 1,5 градуса.