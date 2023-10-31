Ученые: у людей осталось 6 лет, чтобы замедлить глобальное потепление
Британские ученые провели исследование и выяснили, что у людей осталось не более шести лет, чтобы сдержать глобальное потепление. В противном случае на Земле могут начаться необратимые последствия.
«Человечество может выделить еще около 250 гигатонн углекислого газа. После этого вероятность того, что потепление ускорится, составит более 50 %. При нынешних темпах критический рубеж будет достигнут уже к 2029 году», – говорится в исследовании.
Отмечается, что планета уже прогрелась на 1,1 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Далее могут начаться необратимые последствия – таяние вечной мерзлоты и полярных льдов. При этом ученые уверены, что 2023 год станет самым жарким в истории. Дело в том, что его глобальная средняя температура превысит установленный порог в 1,5 градуса.
Специалисты рассказали, что каждая доля градуса потепления будет усложнять жизнь людям, животным и растениям, пишет издание «Мир24».