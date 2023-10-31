Наклонные двойные звезды могут порождать «планеты-сироты»

«Планетами-сиротами» называют космические объекты, чья масса примерно сопоставима с массой обычных планет, но при этом они находятся за пределами звёздных систем. Авторы опубликованного исследования смоделировали «кривую» двойную звёздную систему — систему с двумя звёздами, где орбиты планет находятся под углом друг к другу. Согласно исследованию, такие условия способствуют тому, чтобы планеты «вырывались» из области притяжения звёзд и устремились в пространство между системами.

При этом моделирование показало, что для подобного исхода нужны гораздо менее «строгие» требования, чем полагали учёные — звёздам даже не обязательно быть друг к другу близко, так как их гравитационного взаимодействия всё ещё достаточно для дестабилизации планет. Впрочем, одно важное требование исследователи всё же назвали — для достаточного давления на будущую планету-сироту в системе должна быть другая крупная планета размером с Нептун. Кроме того моделирование показало, что большинство планет-сирот должны обладать небольшими размерами.