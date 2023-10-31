Назван самый дорогой MacBook Pro

Стоимость самого дорогого ноутбука Apple, доступного на сайте американской компании, превысила 7000 долларов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После презентации процессоров M3 Apple обновила свой интернет-магазин, добавив в него ноутбуки MacBook Pro на 14 и 16 дюймов с поддержкой процессоров M3, M3 Pro и M3 Max. Согласно конфигуратору сайта, самый дорогой MacBook Pro можно приобрести за 7200 долларов, или около 670 тысяч рублей.

Подобная модель имеет 16-дюймовый дисплей, процессор M3 Max на 16 ядер и графический ускоритель на 40 ядер, 128 гигабайт оперативной памяти и 8 терабайт встроенной памяти на SSD. Также Apple предлагает докупить программы Final Cut Pro и Logic Pro — в этом случае стоимость названного ноутбука повысится до 7700 долларов.

При этом ноутбук MacBook Pro — не самый дорогой компьютер в линейке Apple. Им оказался Mac Pro с чипом M2 Ultra, 192 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 8 терабайт. Стационарный компьютер оценили в 12 448 долларов.