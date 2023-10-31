Rocket Lab запланировала миссию на Венеру

Компания Rocket Lab запланировала отправить миссию на Венеру в декабре 2024 года. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Миссия Venus Life Finder представляет собой небольшой зонд, который войдет в атмосферу Венеры с целью обнаружения там органических соединений. Передача данных на Землю ожидается в течение 20 минут до тех пор, пока АМС не опустится до высоты 22 километров, где атмосферное давление сделает невозможным ее работу.