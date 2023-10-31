Новую презентацию Apple полностью сняли на iPhone 15 Pro Max

В ночь на 31 октября Apple провела 30-минутную презентацию новых ноутбуков и моноблоков, которая была полностью снята на камеру iPhone 15 Pro Max. Запись трансляции доступна на YouTube .

Во время трансляции Apple представила ряд новинок, после чего Тим Кук поблагодарил зрителей за внимание, а на экране появилось надпись «Эта презентация была снята на iPhone и смонтирована на Mac». Помимо этого, в дисклеймере также было сказано, что «все ведущие, локации и кадры с дронов» также были сняты с помощью iPhone 15 Pro Max.