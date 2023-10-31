Adata выпустила первый в мире внешний SSD с USB4

Новинка получила название SE920. При этом новый твердотельный накопитель был анонсирован ещё в 2021 году, однако полноценный запуск пришлось перенести. Впрочем, это пошло SSD на пользу — с момента анонса характеристики SE920 стали выше. Скорость чтения новинки достигает 3800 Мбайт/с, а скорость записи — 3700 Мбайт/с. Такие характеристики превосходят почти все аналогичные устройства на рынке — видео в разрешении 4K и размером в 10 Гбайт SE920 передаёт приблизительно за три секунды.