Adata выпустила первый в мире внешний SSD с USB4

Adata выпустила первый в мире внешний SSD с интерфейсом USB4
Тайваньская компания Adata выпустила первый в мире внешний SSD с поддержкой интерфейса USB4. Об этом сообщает TechPowerUp.
Новинка получила название SE920. При этом новый твердотельный накопитель был анонсирован ещё в 2021 году, однако полноценный запуск пришлось перенести. Впрочем, это пошло SSD на пользу — с момента анонса характеристики SE920 стали выше. Скорость чтения новинки достигает 3800 Мбайт/с, а скорость записи — 3700 Мбайт/с. Такие характеристики превосходят почти все аналогичные устройства на рынке — видео в разрешении 4K и размером в 10 Гбайт SE920 передаёт приблизительно за три секунды.
Помимо этого, Adata SSD SE920 поддерживает интерфейс USB4, а также USB 3.2 и USB 2.0, Thunderbolt 3 и 4. Такое свойство позволяет новому накопителю передавать данные со скоростью до 40 Гбит/с, а чтобы избежать чрезмерного нагревания, SE920 обладает собственным вентилятором охлаждения.
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