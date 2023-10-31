Microsoft перестала поддерживать Windows CE

Microsoft объявила о завершении поддержки операционной системы Windows Embedded Compact (CE), которая использовалась в КПК и терминалах с 1996 года. Об этом сообщает 4PDA.

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Отмечается, что базовая поддержка Windows CE была остановлена ещё в октябре 2018 года. Теперь же подошёл к концу срок расширенной поддержки — в дальнейшем CE могут заменить на особую версию Windows 10. Примечательно, что продажи операционной системы не остановлены — приобрести лицензию Windows Embedded Compact можно будет до 2028 года.

Первоначально Embedded Compact использовалась в карманных компьютерах и подобных им портативных системах. На протяжении почти десяти лет эта операционная система пользовалась огромной популярностью, но с развитием мобильной операционной системы Nokia Symbian популярность Embedded Compact стала падать.