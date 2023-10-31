В Италии археологи вскрыли неповрежденную этрусскую гробницу

Итальянские археологи при проведении раскопок в археологическом парке Вульчи обнаружили нетронутую этрусскую гробницу, возраст которой оценивается примерно в 2600 лет.

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Об открытии сообщает The History Blog. Гробница расположена в некрополе Казале-дель-Остерия. Несмотря на почтенный возраст, она оказалась неповрежденной, хотя этрусские захоронения на протяжении столетий привлекали к себе внимание мародеров. Ведь подобные гробницы, как правило, содержат богатый погребальный инвентарь.

Вот и в данном случае археологи, проникшие внутрь усыпальницы впервые за два с половиной тысячелетия, обнаружили богатую коллекцию керамики, амфор и разнообразной посуды, чаши и бронзовый котел. Ученые отмечают, что все найденные предметы находятся в отличном состоянии. Сохранилась даже скатерть, которая использовалась в этрусском религиозном ритуале "последней трапезы".

Объект получил условное обозначение "Гробница 58". Археологи нашли ее еще в апреле этого года. Однако вход в нее был заблокирован несколькими плитами туфа. Исследователи раскапывали их очень осторожно, одну за одной, и только в конце октября гробница была вскрыта. Она оказалась довольно крупной и была высечена в мягком вулканическом туфе.

Ее отличительной особенностью является наличие двух погребальных камер. В первой из них были найдены четыре этрусские амфоры, предназначенные для хранения местного вина. Во второй камере находились импортные амфоры и керамика из восточной Греции, Ионии и Коринфа, а также немного керамики местного производства.