Почему нас укачивает и причем здесь мыши

Большинство экспертов сходятся во мнении, что человек испытывает укачивание, когда части мозга, ответственные за сохранение равновесия, получают противоречащую информацию от разных органов чувств. Если точнее, то, что мы чувствуем, и то, что мы видим, не совпадает, из-за чего возникает сенсорный конфликт.

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Обычно, когда мы поворачиваем голову, делаем шаг или начинаем любого рода движение, мозг получает сигналы от внутреннего уха о том, как должны ощущаться эти действия. Когда мы сидим внутри машины или на лодке, технически тело человека неподвижно — но при этом оно все равно ощущает движение. Мозг замечает сенсорный конфликт, и мы чувствуем тошноту.

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Некоторые ученые считают, что причина кроется в неспособности тела стабилизировать себя в движении. Другие полагают, что укачивание — это эволюционный механизм, призванный защитить человек от отравления. Когда наше восприятие вызывает не те ощущения, что должны возникнуть, мозг инстинктивно переходит в режим «отравления» и пытается вызвать приступ рвоты для очистки организма от токсинов.

Однако команда специалистов из Автономного университета Барселоны решила копнуть чуть глубже. Чтобы понять, какие клетки мозга отвечают за укачивание, испанцы поместили подопытных мышей в центрифугу. После поездки животные отказывались от пищи и прятались в своих клетках, не говоря уже о том, что их температура упала — это характерные симптомы укачивания.

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Ученые решили сконцентрировать внимание на клетках в т.н. вестибулярных ядрах: пучке нервных тканей в стволе головного мозга, которые передают сигналы от ушей. Чтобы выяснить, какие именно клетки активируются при укачивании, специалисты «отключали» разные наборы нейронов в вестибулярном ядре, после чего вновь проверяли мышей на центрифуге.

Отключив группу вестибулярных нейронов, которые выделяли протеин VGLUT2, специалисты заметили, что мыши не испытывают симптомы укачивания. После этого ученые составили карту группы нейронов и обнаружили плотные скопления клеток CCK-A — они подключены к парабрахиальному ядру мозга, отвечающему за подавление аппетита, температуру тела и летаргию.