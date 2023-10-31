Антропогенное засоление затронуло территорию размером с США

Американские ученые из Университета штата Мэриленд оценили последствия вмешательства человека в природный цикл солей. Согласно их выводам, антропогенная деятельность делает воздух, почву и пресную воду на Земле более солеными, что может стать экзистенциальной угрозой, если тенденция сохранится. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Reviews Earth & Evolution (NREE).

Геологические и гидрологические процессы со временем выносят соли на поверхность Земли, но человеческая деятельность, такая как добыча полезных ископаемых и освоение земель, быстро ускоряет естественный «солевой цикл».

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Сельское хозяйство, строительство, очистка воды и дорог, а также другая промышленная деятельность также могут усиливать засоление, что наносит вред биоразнообразию и в крайних случаях делает питьевую воду небезопасной.

В новом исследовании рассматривались различные ионы солей, которые встречаются под землей и в поверхностных водах.

«Когда люди думают о соли, они склонны думать о хлориде натрия, но наша многолетняя работа показала, что мы нарушили работу других типов солей, в том числе связанных с известняком, гипсом и сульфатом кальция», — сказал ведущий автор исследования Суджай Каушал.

По оценкам специалистов, антропогенное засоление уже затронуло более 1 млрд гектаров почвы по всему миру — территорию размером с США. За последние 50 лет количество ионов соли также увеличилось в ручьях и реках. Соль проникла даже в воздух. В некоторых регионах озера высыхают и выбрасывают в атмосферу шлейфы соленой пыли. В районах, где выпадает снег, дорожные соли могут распыляться, образуя твердые частицы натрия и хлорида.

Засоление также связано с «каскадными» эффектами. Например, соленая пыль может ускорить таяние снега и нанести вред общинам, которые полагаются на снег в качестве источника воды. Из-за своей структуры ионы соли могут связываться с загрязнителями в почвах и отложениях. Там они образуют «химические коктейли», которые циркулируют в окружающей среде и оказывают на нее пагубное воздействие.