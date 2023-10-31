Apple предостерегла от зарядки iPhone 15 в автомобилях

Компания Apple пообещала отреагировать на ошибку, из-за которой смартфоны iPhone 15 могли выйти из строя после контакта с автомобильной зарядкой. Об этом сообщает издание The Verge.

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Журналисты получили в распоряжение внутренню записку Apple, в которой компания признала наличие ошибки с зарядкой новых смартфонов. Ранее пользователи автомобилей BMW и Toyota жаловались, что модуль NFC в iPhone 15 вышел из строя после того, как смартфон подключали к автомобильной беспроводной зарядке.

Судя по внутренним документам, в Apple уверены, что проблему отключенного модуля NFC можно решить с помощью обновления iOS. В компании намерены выпустить апдейт до конца года. Журналисты The Verge предостерегли владельцев автомобилей BMW и Toyota от использования беспроводной зарядки до момента, пока компания не выпустит обновление.

Отмечается, что из-за вышедшего из строя NFC пользователи теряют доступ к платежному сервису Apple Pay. Также у владельцев новых автомобилей отключается функция цифрового ключа. Журналисты обратились за комментарием к Apple, BMW и Toyota, но не получили оперативного ответа.