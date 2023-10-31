Телескоп Уэбба получил снимок "сердца" Крабовидной туманности

Европейское космическое агентство ESA опубликовало зрелищный снимок Крабовидной туманности, сделанный при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба. Новое изображение оказалось самым четким и детальным за всю историю наблюдений.

Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте ESA вместе со снимком. Последний был получен с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam и прибора среднего инфракрасного диапазона MIRI. Сочетание возможностей этих инструментов позволило получить первую полную карту распределения пыли в Крабовидной туманности.

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Она расположена на расстоянии 6500 световых лет от Земли в созвездии Тельца. Крабовидная туманность считается остатком сверхновой. Впервые с Земли ее наблюдали еще в 1054 году, записи об этом сохранились в трудах японских и китайских астрономов. Возможности космического телескопа Уэбба дают хороший повод провести дополнительные исследования, которые, возможно, помогут лучше понять поведение сверхновых и возможные последствия их взрывов.

К слову, ученые уже сравнили свежий снимок с изображением, сделанным при помощи космического телескопа Хаббла в 2005 году. На инфракрасном снимке телескопа Уэбба, в отличие от предыдущего снимка телескопа Хаббла, в центральной части объекта видна четкая, похожая на клетку структура, как бы состоящая из пушистых красно-оранжевых нитей и узлов пыли. Ученые отмечают, что некоторые детали внутреннего устройства туманности становятся более заметными именно в инфракрасном свете.

Например, телескопу Уэбба удалось запечатлеть так называемое синхротронное излучение, которое на снимке изображено в виде молочного дыма. Эта особенность связана с пульсаром, быстро вращающейся нейтронной звездой, которую исследователи называют сердцем туманности. Сильные магнитные поля пульсара ускоряют частицы до чрезвычайно высоких скоростей и заставляют их излучать синхротронное излучение, которое становится особенно ярким в инфракрасном диапазоне.