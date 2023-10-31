Загадочная 1000-летняя круглая структура найдена в столице майя

В Мексике археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) при проведении раскопок в городе Ицамканаке обнаружили неизвестную круглую структуру, датируемую 1000-1200 годами нашей эры.

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Как сообщается на сайте INAH, открытие было совершено в городе Эль-Тигре, который в древности назывался Ицамканак. Это была столица майя того времени, расположенная на полуострове Юкатан в Мексике. Город сейчас находится на территории штата Кампече.

По мнению ученых, таинственная круглая структура могла иметь сакральное значение. По одной из версий, это сооружение было связано с культом Кукулькана, одним из верховных божеств майя. Аналогичный бог ветра был и у ацтеков, которые почитали его под именем Кецалькоатля.

Ученые отмечают, что культ Кукулькана/Кетцалькоатля ознаменовал собой значительный отход от традиционных языковых и этнических границ государств Мезоамерики. В классический период майя он сыграл решающую роль в налаживании тесных торговых связей. Считается, что истоки культа уходят в древний город Чичен-Ица, который тоже находится на Юкатане. Со временем это религиозное течение получило распространение на обширной площади плоть до современных Гватемалы и Белиза.