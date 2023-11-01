Под Новороссийском обнаружен античный некрополь

Под Новороссийском археологи обнаружили античный некрополь
На участке строительства транспортной развязки в поселке Верхнебаканском сотрудники Института археологии РАН обнаружили древний грунтовый могильник IV-III веков до новой эры. Раскопки ведутся с применением техники на площади около двух тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".
К исследованию почвенного слоя приступили еще в декабре прошлого года: тогда сотрудники обнаружили в земле железные наконечники копья и дротика, предположительно фрагмент кости человека, части ножки и горла гераклейской амфоры и обломки красноглиняных сосудов. Найденные артефакты передали на экспертизу, в результате которой участок был окончательно идентифицирован как некрополь античного времени. Памятник был поставлен на учет Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), поэтому раскопки решили продолжить на всей площади, отведенной под строительство.
"Согласно методике, принятой в нашей стране, археологи определили границы объекта, - рассказывает старший научный сотрудник Института археологии РАН Ирина Рукавишникова. - Речь идет, по-видимому, о некрополе, в котором находились в том числе и воинские захоронения, так как ранее были найдены предметы вооружения: наконечники копий, фрагменты мечей, ножи, другое оружие, а также и фрагменты керамических сосудов. Но также мы обнаружили в каменных ящиках и погребения женщин, а среди предметов погребального обряда - керамику, в том числе и амфоры, привезенные из средиземноморских центров, и столовую посуду".
Археолог заверила, что все находки будут переданы в Новороссийский исторический музей-заповедник.