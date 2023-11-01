Под Новороссийском обнаружен античный некрополь

"Согласно методике, принятой в нашей стране, археологи определили границы объекта, - рассказывает старший научный сотрудник Института археологии РАН Ирина Рукавишникова. - Речь идет, по-видимому, о некрополе, в котором находились в том числе и воинские захоронения, так как ранее были найдены предметы вооружения: наконечники копий, фрагменты мечей, ножи, другое оружие, а также и фрагменты керамических сосудов. Но также мы обнаружили в каменных ящиках и погребения женщин, а среди предметов погребального обряда - керамику, в том числе и амфоры, привезенные из средиземноморских центров, и столовую посуду".