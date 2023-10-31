Новый MacBook, iMac и чипы M3: что показала Apple на презентаци Scary Fast

Прошлой ночью Apple внезапно провела презентацию Scary Fast: 30-минутная трансляция оказалась неожиданно богатой на крупные анонсы. Портал digitaltrends.com рассказал о новинках, которые появятся в продаже всего через неделю.

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Чипы M3

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Самым важным анонсом презентации стало новое семейство чипов M3. Apple представила не только базовую конфигурацию процессора, но и его продвинутые версии — M3 Pro и M3 Max. Они станут первыми чипами своего рода, произведенными по техпроцессу 3-нм: это дает третьему поколению процессоров большое преимущество над предшественниками.

По слухам, M3 должны были выйти на рынок еще в прошлом году, однако Apple отложила релиз чтобы нарастить запасы товара для продаж. Помимо высокой производительности новинка также предлагает GPU на архитектуре, построенной вокруг динамического кэширования. Компания утверждает, что технология повышает графическую производительность M3 на 60% по сравнению с M1. GPU M3 также поддерживает аппаратную трассировку лучей и меш-шейдеры.

Базовая модель M3 имеет 8-ядерный CPU и 10-ядерный GPU. На M3 Pro количество вычислительных и графических ядер повышается до 18 и 12 соответственно, тогда как на M3 Max — до 16 и 40. Последний также обладает повышенным объемом оперативной памяти, вплоть до 128 ГБ Unified Memory.

Apple

MacBook Pro M3

13-дюймовый MacBook Pro M2 перестанет продаваться. Его заменит новенькая 14-дюймовая версия на базе чипа M3: по словам Apple, она обеспечит 60-процентный прирост производительности в рендере и 40-процентный — в компиляции кода. Стоит отметить, что компания не анонсировала аналогичный апгрейд на новом чипе для MacBook Air. MacBook Pro M3 уже доступен для предварительного заказа — релиз состоится 7 ноября.

MacBook Pro на M3 Pro и Max

Помимо базовой модели на M3 в продажу также поступят и продвинутые 14-дюймовые опции на M3 Pro и M3 Max, а также 16-дюймовый MacBook, который использует один из этих чипов. Если не считать более мощных чипов, эти версии MacBook отличаются от обычной расцветками и улучшенным экраном Liquid Retina XDR.

Apple

iMac M3

Наконец, помимо всего прочего, Apple представила долгожданное обновление 24-дюймового iMac на чипе M3 — оно должно стать большим апгрейдом на фоне предыдущей модели. Производитель обещает прирост производительности в два раза, однако в остальном дизайн популярного устройства не потерпит изменений. iMac M3 получит поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и до четырех разъемов USB-C (до двух на бюджетной версии). Релиз компьютера также состоится 7 ноября.