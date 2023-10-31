Новый процессор Snapdragon X Elite станет причиной революции в мире Windows-компьютеров
На прошлой неделе, в рамках мероприятия Snapdragon Summit, компания Qualcomm представила миру свой новый 64-битный 12-ядерный процессор Snapdragon X Elite.
Его отличительными особенностями стали Oryon-ядра и нацеленность исключительно на компьютеры под управлением Windows.
Новинка, созданная на основе технологий стартапа NUVIA, приобретенного Qualcomm, продемонстрировала впечатляющую производительность, превосходя большинство современных компьютерных платформ от Intel, AMD и Apple.
Snapdragon X Elite обладает выдающейся энергоэффективностью, что делает его потенциально революционной платформой для Windows-ноутбуков, предлагая высокую производительность при продолжительном времени автономной работы.
Процессор поддерживает высокоскоростную энергоэффективную память LPDDR5X-8533 и накопители стандарта PCIe 4.0, а также оснащен мощным графическим процессором Adreno и нейронным сопроцессором Hexagon для задач машинного обучения.
Первые тестовые ноутбуки с процессором Snapdragon X Elite уже были представлены на Snapdragon Summit 2023, продемонстрировав впечатляющие результаты в различных бенчмарках.
Ожидается, что первые девайсы с этим процессором появятся в продаже в ближайшем будущем, предоставив пользователям новый уровень производительности и энергоэффективности для Windows-компьютеров.