Талая ледниковая вода ускорит повышение уровня моря

Ученые Океанографического института Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего показали, что талая вода, вытекающая в море из-под антарктических ледников, ускоряет таяние льда. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

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Потеря льда, вызванная вытеканием талой воды в море из-под антарктических ледников, в настоящее время не учитывается в таких моделях, прогнозирующих повышение уровня моря, как модели Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Если этот процесс является важным фактором потери льда в Антарктике, то это означает, что современные прогнозы недооценивают темпы повышения уровня моря в будущем.

Исследователи смоделировали отступление двух ледников в Восточной Антарктиде до 2300 года при различных сценариях выбросов, учитывая влияние талой воды. В сценарии с высоким уровнем выбросов, который предусматривает увеличение выбросов углекислого газа на 20 процентов к 2100 году, талые воды повышают вклад ледников Денмана и Скотта в рост уровня моря на 15,7 процента, с 19 до 22 миллиметров к 2300 году.

Эти ледники расположены на вершине континентальной впадины глубиной более трех километров. Считается, что, как только они отступят к крутому склону впадины, их вклад в повышение уровня моря резко увеличится. Однако прогоны модели по сценарию с низкими выбросами показали, что ледники не успевают отступить до этого места и избегают результирующего безудержного вклада в повышение уровня моря.