«Яндекс» сообщил о запуске авторизации по картинке

Компания «Яндекс» сообщила о запуске нового беспарольного способа авторизации — по картинке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз организации.

Возможность использовать вход по картинке появилась у пользователей, которые установили приложение «Яндекс Ключ».

При входе в аккаунт «Яндекс ID» на экране всплывает изображение, далее такую же картинку необходимо выбрать в «Яндекс Ключе», который предложил четыре картинки не выбор. Изображения постоянно обновляются, указали в «Яндексе».

Выполнить вход в сервисы «Яндекса» по картинке удастся только через собственное мобильное устройство. К настоящему времени опция доступна для аккаунтов со способом входа «Пароль + одноразовый пароль» в «Яндекс Ключе».