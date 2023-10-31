«Яндекс» сообщил о запуске авторизации по картинке
Компания «Яндекс» сообщила о запуске нового беспарольного способа авторизации — по картинке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз организации.
Возможность использовать вход по картинке появилась у пользователей, которые установили приложение «Яндекс Ключ».
При входе в аккаунт «Яндекс ID» на экране всплывает изображение, далее такую же картинку необходимо выбрать в «Яндекс Ключе», который предложил четыре картинки не выбор. Изображения постоянно обновляются, указали в «Яндексе».
Выполнить вход в сервисы «Яндекса» по картинке удастся только через собственное мобильное устройство. К настоящему времени опция доступна для аккаунтов со способом входа «Пароль + одноразовый пароль» в «Яндекс Ключе».
Ранее в пресс-службе компании «Яндекс» сообщили о запуске высокодетализированной карты для водителей с разметкой дороги, парковочными местами и островками безопасности. «Яндекс Карты» первыми в России разработали такую опцию. Речь идет о карте нового поколения.