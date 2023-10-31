Эксперты сравнили DALL-E 3 и Midjourney

В преддверии Хэллоуина эксперты решили провести необычное сравнение двух передовых ИИ для создания изображений — DALL-E 3 и Midjourney.

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Цель эксперимента заключалась в том, чтобы определить, какой из них лучше справится с созданием хэллоуинских картинок.

DALL-E 3, встроенный в ChatGPT+, позволяет легко создавать изображения на основе текстовых запросов. В то время как Midjourney предлагает больше возможностей для настройки.

Эксперты провели восемь тестов, сравнивая изображения, созданные обоими ИИ. Основной темой был Хэллоуин, и каждый запрос включал в себя определенный стиль искусства или представления.

ZDNET

В результате DALL-E 3 победил в пяти из восьми испытаний, в то время как Midjourney выиграл в трех.