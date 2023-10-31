В Германии нашли средневековый скелет с протезом руки

В Германии археологи раскопали необычный скелет, показавший, насколько развита была медицина в Средние века. Останки датировали XV веком.

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Находку сделали во время земляных работ неподалеку от города Фрайзинг в Баварии. Ученые обратили внимание, что у скелета частично отсутствовали пальцы на левой руке. Их заменяла металлическая конструкция.

Исследования показали, что останки принадлежали мужчине в возрасте от 30 до 50 лет. Согласно радиоуглеродному датированию, он умер между 1450 и 1620 годами. Железный протез представлял собой сложную конструкцию из железа и цветных металлов.

«Даже в то время врачи думали о том, как они могли бы облегчить жизнь людям с ампутированными конечностями», – отметили ученые.

На данный момент в Центральной Европе нашли около 50 протезов, созданных в позднем Средневековье или раннем Новом времени. Среди них: как простые неподвижные изделия, так и устройства с механическими компонентами.

Археологи рассказали, что протез из Фрайбурга включал четыре пальца. Указательный, средний, безымянный и мизинец были отдельно изготовлены из листового металла. Вероятно, конструкция крепилась к остатку кисти с помощью ремней. Снаружи протез был обтянут кожей, а изнутри сохранилась ткань, похожая на марлю – очевидно, подкладка.