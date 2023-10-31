В Германии нашли средневековый скелет с протезом руки

Средневековый скелет с протезом руки нашли в Германии
В Германии археологи раскопали необычный скелет, показавший, насколько развита была медицина в Средние века. Останки датировали XV веком.
Находку сделали во время земляных работ неподалеку от города Фрайзинг в Баварии. Ученые обратили внимание, что у скелета частично отсутствовали пальцы на левой руке. Их заменяла металлическая конструкция.
Исследования показали, что останки принадлежали мужчине в возрасте от 30 до 50 лет. Согласно радиоуглеродному датированию, он умер между 1450 и 1620 годами. Железный протез представлял собой сложную конструкцию из железа и цветных металлов.
«Даже в то время врачи думали о том, как они могли бы облегчить жизнь людям с ампутированными конечностями», – отметили ученые.
На данный момент в Центральной Европе нашли около 50 протезов, созданных в позднем Средневековье или раннем Новом времени. Среди них: как простые неподвижные изделия, так и устройства с механическими компонентами.
Археологи рассказали, что протез из Фрайбурга включал четыре пальца. Указательный, средний, безымянный и мизинец были отдельно изготовлены из листового металла. Вероятно, конструкция крепилась к остатку кисти с помощью ремней. Снаружи протез был обтянут кожей, а изнутри сохранилась ткань, похожая на марлю – очевидно, подкладка.
Ученые не смогли установить, как мужчина потерял руку. Но известно, что Фрайзинг в прошлом несколько раз становился ареной для военных действий, в том числе в ходе Тридцатилетней войны (1618-1648). Участники сражений часто теряли конечности и нуждались в протезах. Так, рыцарь Гетц фон Берлихинген носил «железную руку» с 1530 года. Но, в отличие от изделия из Фрайзинга, его протез был мобильным и технически исключительно сложным для своего времени.