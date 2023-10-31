В Xiaomi прокомментировали жалобы на сильный нагрев Xiaomi 14

Продажи флагмана Xiaomi 14 ещё не начались, а китайские пользователи уже сообщают о серьёзном перегреве гаджета. Дело в том, что они смогли оценить демо-образцы в фирменных магазинах компании, после чего начали массово жаловаться на сильный нагрев гаджета в соцсетях.

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На ситуацию уже отреагировал Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi. Он успокоил пользователей и заявил, что демо-образцы Xiaomi 14 работают без перерыва и без отключения экрана, что и приводит к сильному нагреву устройства. По его словам, розничные гаджеты от этой проблемы не пострадают.