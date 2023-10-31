В России изготовят умные аккумуляторы для спутников «Марафон»

Специалисты научно-исследовательского института автоматики и электромеханики Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (НИИ АЭМ ТУСУР) за пять месяцев создали экспериментальный образец умного аккумулятора для первого спутника группировки «Марафон-IoT». К 2027 году российские ученые планируют выпустить более 100 батарей. Об этом сообщили в пресс-службе госуниверситета, передает ТАСС.

«Экспериментальный образец аккумуляторной батареи успешно прошел наземную отработку, а также входной контроль на предприятии АО "Решетнев", которое выступило заказчиком батареи для создаваемого здесь первого спутника для интернета вещей "Марафон-IoT". К 2027 году ТУСУР планирует изготовить более 100 серийных образцов аккумуляторной батареи», — говорится в сообщении.

В университете отметили, что в основе батареи лежат литий-железо-полимерные аккумуляторные элементы, которые стабильно работают при температуре от минус 20 до плюс 60 градусов. Для повышения надежности и жизненного цикла аккумулятора разработали специальную электронную схему, которая также защищает изделие от нештатных ситуаций.

Разработчики подчеркнули, что такая батарея обеспечит полную работоспособность системы электропитания и сможет активно работать не менее пяти лет, пока спутник находится в тени Земли или Луны. Также к преимуществам разработки относят компактность и легкость. Батарея работает без выделения газов и испарений, способных вызвать коррозию космического аппарата, повлиять на его траекторию, загрязнить приборы или системы жизнеобеспечения.

В сообщении добавили, что сейчас на базе университета проектируют «гибкий» производственный участок замкнутого цикла для автоматизированной сборки, испытаний и упаковки аккумуляторов.