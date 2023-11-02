В Geekbench 6 появились первые результаты тестирования чипа Apple M3

SoC Apple M3 опережает в тестах M2 на 20% и почти догоняет M2 Pro
В базе данных Geekbench 6 появились первые результаты тестирования нового чипа Apple M3, что дает представление о том, какую реальную производительность стоит ожидать от нового чипа.
Apple M3 в одноядерном и многоядерном испытании набрал 3000 и 11 700 баллов соответственно. Тогда как чип M2 в одноядерном и многоядерном тестировании продемонстрировал следующие результаты – 2600 и 9700 баллов соответственно. Эти цифры подтверждают заявления Apple о том, что новый процессор M3 на 20% быстрее чипа M2.
Часть прироста однозначно обусловлена частотой, так как бенчмарк указывает на значение в 4051 МГц против 3490 МГц у M2.
Результаты многоядерного теста Geekbench 6 для процессоров Apple следующие:
Чип M3: 11 700 баллов (+20% по сравнению с чипом M2);
Чип М2: 9700 баллов (+17% по сравнению с чипом М1);
Чип М1: 8315 баллов.
Пока неизвестно относятся ли представленные результаты к новому 14-дюймовому MacBook Pro или iMac, оба из которых доступны со стандартным чипом M3, но производительность должна быть одинаковой для обоих компьютеров.