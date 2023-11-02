В Geekbench 6 появились первые результаты тестирования чипа Apple M3

В базе данных Geekbench 6 появились первые результаты тестирования нового чипа Apple M3, что дает представление о том, какую реальную производительность стоит ожидать от нового чипа.

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Apple M3 в одноядерном и многоядерном испытании набрал 3000 и 11 700 баллов соответственно. Тогда как чип M2 в одноядерном и многоядерном тестировании продемонстрировал следующие результаты – 2600 и 9700 баллов соответственно. Эти цифры подтверждают заявления Apple о том, что новый процессор M3 на 20% быстрее чипа M2.

Часть прироста однозначно обусловлена частотой, так как бенчмарк указывает на значение в 4051 МГц против 3490 МГц у M2.

Результаты многоядерного теста Geekbench 6 для процессоров Apple следующие:

Чип M3: 11 700 баллов (+20% по сравнению с чипом M2);

Чип М2: 9700 баллов (+17% по сравнению с чипом М1);

Чип М1: 8315 баллов.