Ученые определили причину смерти короля Людовика Святого

Ученые из Университета Париж-Сакле определили вероятную причину смерти французского короля Людовика IX Святого. 56-летний монарх внезапно скончался в 1270 году во время Восьмого крестового похода в Тунисе, и долгое время оставалось неизвестным, что именно свело его в могилу.

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У современных исследователей есть уникальная возможность – проанализировать внутренности короля, столетиями хранившиеся в качестве реликвий. Они получили образец весом 4,3 грамма из Версальского собора и подвергли его радиоуглеродному датированию, электронной и оптической микроскопии, а также элементному, палинологическому, молекулярному, протеомному и микробиологическому анализам.

Радиоуглеродный анализ датировал останки 1290-1400 годами. Эти даты не совпадают с годами жизни Людовика, однако ученые уточнили, что метод является не вполне точным и может дать погрешность – его результат искажают посторонние вещества, которыми обрабатывали тело при мумификации.

Элементный и палинологический анализы подтвердили средневековый процесс бальзамирования, протеомный выявил белки мышц и крови человека. Пробы на чуму, амебиаз и шигеллез (инфекционные заболевания) и брюшной тиф оказались отрицательными.

Однако исследователи обнаружили большое количество ДНК бактерии Capnocytophaga sputigena. Она обитает в полости рта и не опасна для здорового человека, но у больного с ослабленным иммунитетом способна вызвать тяжелые осложнения. Ученые предположили, что бактерия попала в кровь короля, спровоцировала сепсис и могла поспособствовать наступлению смерти, сообщает Microbial Pathogenesis.