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Apple прекратила продажи MacBook с сенсорной панелью

Компания Apple прекратила продажи ноутбуков с сенсорной панелью Touch Bar. Об этом сообщает издание The Verge.

Apple прекратила продажи MacBook с сенсорной панелью
© globallookpress.com

После анонса MacBook Pro на чипах семейства M3 американская компания обновила свой сайт. Журналисты портала обратили внимание, что из продажи исчезли MacBook с сенсорной панелью Touch Bar, предназначенной для альтернативного способа ввода данных.

Последним ноутбуком Apple с Touch Bar оказалсь 13-дюймовая модель MacBook Pro. Судя по обновленному сайту Apple, корпорация Тима Кука отказалась не только от ноутбуков с сенсорной панелью, но и 13-дюймовых компьютеров.

Впервые ноутбуки с Touch Bar появились в линейке Apple в 2016 году. «Хотя у сенсорной панели были свои поклонники, она не была достаточно популярной, чтобы Apple могла придерживаться этого элемента в долгосрочной перспективе», — отметил автор The Verge Джей Питерс. Выпуская обновленные MacBook Pro на 14 и 16 дюймов в 2021 году, компания отказалась от сенсорной панели.

Компания Apple представила семейство процессоров M3 на презентации Scary Fast. Кроме чипов корпорация показала обновленные ноутбуки MacBook Pro с экраном на 14 и 16 дюймов, а также 24-дюймовый настольный компьютер iMac.

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