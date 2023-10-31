Ученые назвали главную причину вымирания динозавров

Настоящей причиной вымирания динозавров стала пыль. К такому выводу пришли бельгийские ученые, проведя компьютерное моделирование.

© Мир 24

Известно, что 66 миллионов лет назад в Землю врезался гигантский астероид. После этого началось массовое вымирание, уничтожившее 75% видов, включая динозавров. Но ученые до сих пор не знают, как именно происходила глобальная катастрофа и какие «механизмы уничтожения были тогда запущены.

Авторы нового исследования заявили, что мощный удар должен был поднять в воздух триллионы тонн пыли. Роль этих выбросов в глобальной катастрофе раньше не учитывалась.

Ученые разработали компьютерную модель, основываясь на данных о климате и анализе отложений указанной эпохи. Результаты показали, что силикатная пыль могла оставаться в атмосфере на протяжении 15 лет. Она заблокировала солнечные лучи, из-за чего весь фотосинтез на Земле должен был прекратиться уже через две недели после падения астероида, а средняя температура упала до 15 градусов Цельсия.

Согласно модели, фотосинтез прекратился почти на два года. Этого оказалось достаточно, чтобы нарушить пищевую цепочку и вызвать цепную реакцию вымирания, сообщает Nature Geoscience.

Ученые отметили, что упавший астероид был самым крупным из всех, что падали на Землю за последние 500 миллионов лет. Он взорвался с силой, эквивалентной более чем миллиарду атомных бомб. Но динозавров и другие виды уничтожил не взрыв, а последовавшая за ним экологическая катастрофа. Она вызвала «войн на истощение», в ходе которой погибли три из четырех видов.