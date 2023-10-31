В России выявлены новые виды разрушительных DDoS-атак

В третьем квартале 2023 года в России начал наблюдаться всплеск новых видов DDoS-атак, которые являются разрушительными. И фирмы в стране не подготовились к их предотвращению, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на отчет компании StormWall, специализирующейся на информационной безопасности.

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В частности, злоумышленники теперь используют смешанные ботнеты (группы вовлеченных в DDoS-атаку устройств), состоящие из ряда вредоносных программ. Их отличие заключается в том, что они устойчивы к средствам защиты. Мошенники применяют данную схему не только в РФ, но и в других странах. Хакеры наносят бизнесу большой урон, указали в StormWall.

Также в России зафиксирован рост числа многовекторных атак, которые направлены сразу на несколько частей сетевой инфраструктуры. Речь идет о сайте, производственных процессах, корпоративной сети и т.д. Количество подробных атак в мире увеличилось на 83% год к году, а в России – на 16%.

Кроме того, в стране стали чаще совершать DDoS-атаки, направленные на веб-приложения компаний (веб-сервисов, вроде личных кабинетов и не только). Число атак на веб-приложения в мире возросло на 48%, а в России – на 14%.