В России растут цены на подержанные iPhone

Подержанные iPhone американской компании Apple вместо того, чтобы дешеветь, выросли в цене почти на 20%. Об этом рассказала «Газете.Ru» эксперт по trade-in и основательница российского сервиса быстрого выкупа техники «ДамПродам» Елена Богатырева.

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По ее словам, в обычной ситуации бывшие в употреблении гаджеты теряют в цене около 20% ежегодно и особенно сильно при выходе новой модели. Но в случае с iPhone наблюдается обратная картина.

«Из-за падения курса рубля мы выкупаем iPhone 12 и iPhone 13 дороже, чем год назад. Так, например, в 2022 году iPhone 13 Pro Max на 256 ГБ выкупался за 56 тыс. руб., а сейчас мы предлагаем за него почти 69 тыс. руб.», — пояснила Богатырева.

Она также отметила, что владельцы старых телефонов Apple не спешат покупать iPhone 15, а меняют свои гаджеты на прошлогодние модели, так как не видят существенных изменений в новинке. На это также влияет существенная разница в цене между моделями 2022 и 2023 годов.

При этом продукция Apple является лидером на вторичном рынке, ни одна другая модель телефона не имеет такой популярности, как iPhone.

iPhone 15 Pro был представлен 12 сентября. Новинка Apple отличается титановым корпусом, улучшенной камерой и чипом A17 Pro, впервые появившимся портом USB-C, а также рекордно тонкими рамками дисплея.