Apple презентовал чипы поколения M3, обновленные MacBook и iMac

Минувшей ночью Apple провел презентацию под названием Scary fast («Жутко быстрое»). Компания представила новое поколение чипов серии M3, а также обновленные устройства на их основе. Запись доступна на YouTube-канале Apple.

Новые чипы получили названия M3, M3 Pro и M3 Max. Как и A17 Pro, они выполнены по технологии 3 нм. GPU новых процессоров получили поддержку ретрейсинга, Mesh Shaders и Dynamic Caching.

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Младший чип M3 работает на 25 млрд транзисторов. У него 8 ядер CPU и 10 ядер GPU. Процессор поддерживает до 24 Гб унифицированной памяти. M3 Pro работает на 37 млрд транзисторов — у него имеется 12 ядер CPU и 18 ядер GPU, которые могут работать с 36 Гб унифицированной памяти. Старшая модель под названием M3 Max располагает 92 млрд транзисторов. 16 ядер CPU и 40 ядер GPU. Максимальный объем унифицированной памяти составляет 128 Гб. Apple утверждает, что чипы M3 почти на 60% быстрее чипов серии M1, а относительно MacBook на Intel мощность выросла в 11 раз.

Новые процессоры уже стали основой новинок. В частности, M3 лег в основу моноблока iMac с 24-дюймовым дисплеем. Он поступит в продажу 7 ноября по цене от 1299 долларов. Apple предусмотрели в нем до 24 Гб оперативной памяти и накопитель емкостью до 2 Тб. Устройство способно одновременно обрабатывать до 12 видеопотоков в разрешении 4K, а офисные приложения стали работать на 30% быстрее.

Базовый вариант MacBook с дисплеем 14 дюймов будет оснащаться чипом M3 — его поставки начнутся 7 ноября. Новинка заменит собой 13-дюймовый MacBook Pro с процессором M2 — она должна работать на 60% быстрее. Отметим, что в модели отказались от сенсорной линейки Touch Bar. Ноутбук предлагается лишь с 8 Гб памяти в серебристом и черном исполнении по цене от 1599 долларов.

MacBook Pro на базе процессора M3 Pro будет иметь 36 Гб оперативной памяти. В чипе имеются до 12 вычислительных и до 18 графических ядер. В нем сохранился дисплей типа Mini LED, три порта Thunderbolt, один HDMI, устройство для чтения карт SD, Full HD камера, шесть динамиков и порт для подключения зарядного устройства с магнитным разъёмом MagSafe. При этом предельная яркость дисплея выросла до 20% до 600 нит. В начальной конфигурации 14-дюймовый MacBook Pro на основе M3 Pro стоит 1999 долларов, а вариант с 16-дюймовым дисплеем оценивается в 2499 долларов.