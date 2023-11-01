Airbus начнет выпускать экологически чистые электрокорабли

Американская авиастроительная компания Airbus выпустит грузовую флотилию, состоящую из экологичных электрических судов. Целью запуска таких судов является не только снижение выбросов в атмосферу, но и экономия.

Airbus находится в Алабаме, а комплектующие для авиалайнеров на заводы в США из Франции доставляют грузовые суда, в распоряжении Airbus их три. Для решения проблем экономии и экологичности Airbus закажет футуристичные электросуда «из будущего» у французского подрядчика Louis Dreyfus Armateurs, у которого будет арендовать эти суда.

Планируется выпуск трёх грузовых электрических судов по шесть роторов Флеттнера на каждом: это т.н. парусные мачты — вращающиеся цилиндрические мачты, заменяющие паруса и использующие ветер для создания тяги.

Кроме того, суда будут оснащены как дизельными двигателями, так и работающими на «электрометаноле», который получают из углекислого газа. А с помощью специального ПО будут прокладываться маршруты с учётом оптимальных ветров и течений.