Ученые обнаружили связь между качеством сна и деменцией

Ученые из Школы психологических наук имени Джона Монаша и Института мозга и психического здоровья Тернера в Австралии обнаружили, что сокращение продолжительности фазы глубокого сна у людей старше 60 лет приводит к увеличению риска развития деменции на 27%. Результаты исследования опубликованы в JAMA (The Journal of the American Medical Association).

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В исследовании приняли участие 346 мужчин и женщин старше 60 лет. Первые два этапа исследования начались в период с 1995 по 1998 год и с 2001 по 2003 год соотвественно. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и оценили качество их сна. В 2018 году исследователи обновили эти данные.

Оказалось, что с возрастом сокращается длительность медленной фазы сна. Медленный или ортодоксальный сон занимает примерно 80% от общей продолжительности отдыха. Для этой фазы характерно уменьшение частоты дыхания, сердцебиения, замедленные движения глазных яблок. Именно в это время центральная нервная система находится в состоянии полного покоя, происходят процессы клеточного восстановления.