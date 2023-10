Ученые обнаружили связь между качеством сна и деменцией

Ученые из Школы психологических наук имени Джона Монаша и Института мозга и психического здоровья Тернера в Австралии обнаружили, что сокращение продолжительности фазы глубокого сна у людей старше 60 лет приводит к увеличению риска развития деменции на 27%. Результаты исследования опубликованы в JAMA (The Journal of the American Medical Association).