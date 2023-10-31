На спутнике Юпитера Ио обнаружили 266 вулканов и океан магмы

Ученые NASA предполагают наличие на спутнике магматического океана. Также сообщается о высокой вулканической активности Ио.

Эксперты из NASA заявили, что спутник Юпитера Ио является самым «вулканическим» объектом в пределах Солнечной системы, поскольку на его поверхности межпланетная станция «Юнона» зафиксировала наличие 266 вулканов, передает издание «Добро.Журнал».

Кроме того, данные, переданные «Юноной» позволяют предположить наличие на спутнике магматического океана. Как отмечают ученые, в пользу данной гипотезы говорят температурные перепады на Ио. Также на существование океана магмы может указывать карта теплового излучения.

Сотрудник РАН Натан Эйсмонт пояснил, что на структуру и активность Ио непосредственно влияет сам Юпитер, масса которого более чем в триста раз больше земной.

«Приливные силы от притяжения Юпитера приводят к деформациям такого уровня, что возникает разогрев Ио до образования магмы и приводит к сильной магнитной индукции. Что мы и наблюдаем как очень интенсивную вулканическую активность», — отметил ученый.