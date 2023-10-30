Российские ученые разработали материалы для 3D-печати деталей судостроения

Учёные из Научно-образовательного центра «Российская Арктика» в Архангельске разработали пять новых материалов, которые могут быть использованы в судостроении и судоремонте. Эти материалы представляют собой металлические порошки и могут быть использованы для создания деталей с помощью 3D-печати. Они также подходят для технологии наплавки, позволяя восстанавливать детали.

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Эти новые материалы открыты и зарегистрированы в Морском регистре, что означает, что они могут быть использованы в судоремонте и судостроении. С помощью аддитивных технологий, таких как 3D-печать, можно создавать более сложные и экономичные детали для судов. Это также помогает в сокращении времени на конструкторскую работу и экономии материалов.