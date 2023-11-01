В США заявили, что ИИ может создать биооружие, которое поставит под угрозу жизни людей

Искусственный интеллект (ИИ) способен создать биологическое оружие, которое поставит под угрозу жизни миллионов людей. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, выступая на первом международном саммите по безопасному использованию ИИ, который открылся неподалеку от Лондона.

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"ИИ способен принести не только пользу, но и огромный вред: от кибератак с использованием ИИ, масштабы которых превосходят все, что мы видели ранее, до биооружия, созданного ИИ, которое может поставить под угрозу жизни миллионов людей. Эти угрозы часто называют экзистенциальными угрозами ИИ, поскольку они могут поставить под угрозу само существование человечества", - отметила она.

По словам вице-президента, "эти угрозы, несомненно, являются масштабными и требуют действий на глобальном уровне". Она подчеркнула необходимость "проанализировать и устранить весь спектр рисков со стороны ИИ - угрозы для человечества в целом, угрозы для отдельных людей, для нашего населения и институтов, а также угрозы для наших наиболее уязвимых групп населения". Харрис добавила, что "ИИ должен использоваться для защиты общественных интересов".