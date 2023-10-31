Кладоискатель нашел золотую брошь XIII века на месте древнего сражения

Житель Великобритании нашел на месте древнего сражения золотую брошь XIII века, стоимость которой оценивают в 10 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

53-летний Гинтарас Беймавишес обнаружил драгоценность XIII века в поле в городе Спалдинг, графство Линкольншир, с помощью металлоискателя. Брошь представляет собой кольцо, украшенное четырьмя цветками, на верхней части находится белая жемчужина между двух ладоней. В центре украшения располагается меч.

По словам экспертов, в эпоху Средневековья носить золотые украшения могли только правители, служители церкви высшего ранга и дворяне. Считается, что найденная кладоискателем брошь принадлежала лорду или человеку из высших слоев общества. По одному из предположений, владелец мог потерять драгоценность во время сражения на мечах.

Отмечается, что брошь сохранилась в хорошем состоянии, что случается крайне редко. Похожие драгоценности, найденные в прошлом, были в той или иной степени повреждены. Как утверждают эксперты, в настоящее время существует только одна хорошо сохранившаяся брошь подобного стиля, она хранится в Британском музее.

Специалисты изучают и оценивают драгоценность. Если брошь отдадут музею, то кладоискателю выплатят денежное вознаграждение. Полученную сумму мужчина должен будет разделить с владельцем земли, на которой нашел золотое украшение.

«Думаю, это находка всей моей жизни», — признается Беймавишес.