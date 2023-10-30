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Дуров: призывающие к насилию Telegram-каналы будут заблокированы

Предприниматель Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, предупредил, что призывающие к насилию каналы будут заблокированы.

Дуров пригрозил заблокировать ряд дагестанских Telegram-каналов
© globallookpress.com

«Каналы, призывающие к насилию, будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», — подчеркнул Дуров.

Свой пост предприниматель сопроводил мемом, на котором он предстает в виде правоверного мусульманина, предостерегающего единоверцев от преследования людей по национальным и религиозным признакам.

Напомним, что в воскресенье, 29 октября, в Дагестане вспыхнули беспорядки. Протестующие силой пробились на взлетную полосу аэродрома Махачкалы с тем, чтобы встретить лайнер с беженцами из Израиля.

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Предварительное расследование показало, что людей призывали к жестким действиям в социальных сетях, в том числе, в популярном Telegram-канале.

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